BBB 25: Diego Hypolito sofre queda e machuca as costas durante o Castigo do Monstro

O ginasta Diego Hypolito caiu e machucou as costas enquanto cumpria o Castigo do Monstro do BBB 25 na madrugada deste sábado, 5

Enquanto cumpria o Castigo do Monstro do BBB 25 na madrugada deste sábado, 5, Diego Hypolito acabou sofrendo uma queda.

O ginasta montava um castelo de cartas sentado em uma mesa. Quando estava na reta final do desafio, ele se desequilibrou, bateu as costas numa estrutura metálica e ficou caído no chão. O irmão de Daniele Hypolito foi socorrido por Vitória Strada, Vinícius e Guilherme.

"Bati minha escápula em alguma coisa", avisou o brother. "Foi aqui nesse ferro", mostrou o genro de Delma. "Ai! Não aperta, não", disse ele. "Tá o formato do círculo certinho", observou o baiano.

Diego voltou a montar o castelo após receber a ajuda dos amigos para se levantar. O grupo sugeriu que ele tentasse montar as cartas rápido para pedir atendimento médico no Confessionário. "Cuidado para não bater de novo", alertou Delma. "Falta pouco", disse Guilherme. "Tá acabando, Di", incentivou Vitória.

O ex-atleta conseguiu terminar a rodada do monstro alguns minutos depois. Ele foi até o banheiro e viu que estava com algumas escoriações nas costas. O brother, então, explicou que estava sentindo muita dor e que queria atendimento médico.

Um pouco mais tarde, por volta das 3h15, a música do monstro tocou de novo Diego se assustou ao ser acordado por Vinícius para cumprir o castigo e soltu um grito. Dessa vez, ele cumpriu a dinâmica em menos de quarenta minutos. Vale lembrar que o ginasta foi escolhido por João Gabriel para o Castigo do Monstro.

Vitória Strada compara Diego Hypolito com personagem do Shrek

Na tarde desta sexta-feira, 4, após vencer a Prova do Anjo, o salva-vidas de rodeio João Gabriel escolheu Diego Hypolito para cumprir o Castigo do Monstro. O ginasta vestiu uma fantasia que chamou atenção e levou a atriz Vitória Strada, junto com internautas, a compará-lo a um personagem do filme Shrek, o Lord Farquaad.

"Ele não está parecendo aquele rei do Shrek, que tem um cabeção e o cabelo assim? Com a carinha emburrada, então", Vitória comentou com Daniele Hypolito e ainda sugeriu que Diego usasse maquiagem, mas ele recusou a proposta. O ginasta permanece em silêncio e se senta à mesa da cozinha, de cabeça baixa. A atriz, então, elogia o amigo: "Você está maravilhoso". Saiba mais!

