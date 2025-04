BBB 25: Daniele, João Pedro e Maike estão no 13º paredão

Saiba como foi a formação do 13º paredão do BBB 25, da Globo, que é disputado por Daniele Hypolito, João Pedro e Maike

O 13º paredão do BBB 25, da Globo, é disputado por Daniele Hypolito, João Pedro e Maike. Os três disputam os votos do público para continuarem no jogo e um deles será eliminado no domingo, 6. Saiba como foi a formação da berlinda:

O anjo da semana é João Gabriel e ele tem o poder autoimune na rodada. Logo depois, a líder Vitória Strada indicou João Pedro para o paredão. “Ele já tinha me colocado no paredão na liderança dele com justificativas que eu não concordei. E na última semana me colocou no monstro”, disse ela.

Na sequência, Delma e Maike foram ao confessionário para darem um voto em consenso como consequência da Prova do Líder. Juntos, eles indicaram a Daniele Hypolito para o paredão. “A gente conversou ao longo do dia e tentamos entrar em um consenso para os dois lados. Eu sei que é um peso enorme pra a Del, mas optamos por escolher ela”, disse o brother.

Por fim, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e o mais votado foi Maike.

Saiba quem votou em quem:

Vinicius votou no Maike

Renata votou em Delma

Delma votou em Maike

Daniele votou em Maike

Maike votou em Guilherme

João Gabriel votou em Guilherme

Diego votou em Maike

João Pedro votou em Guilherme