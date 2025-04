Ticiane Pinheiro mostra nova fase da filha caçula: 'Caiu primeiro dentinho'

Em vídeo, Ticiane Pinheiro mostra quando sua filha com César Tralli percebeu seu dente mole e até o momento em que ele caiu; veja como foi

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou em sua rede social que a filha mais nova, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, está entrando em uma nova fase. Nesta terça-feira, 01, a famosa postou um vídeo exibindo como foi queda do primeiro dente da herdeira e encantou.

A esposa de César Tralli então mostrou que primeiro o dente da pequena ficou mole durante o Carnaval até cair nos últimos dias. A loira então comemorou a fase de troca de dentes da garota.

"Caiu o primeiro dentinho da Manu", contou a comunicadora ao exibir detalhes de como foi o episódio marcante para a família. Nos comentários, os internautas admiraram o momento de Manuella. "Que vídeo mais lindo", elogiaram. "Menina doce e amável", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro foi curtir o Lollapalooza com a primogênita, Rafaella Justus, de 15 anos. Na ocasião, a apresentadora acabou encarando um perrengue com a mais velha.

Veja o vídeo da filha de Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

