Virginia encanta ao mostrar Maria Flor vestida de personagem de filme infantil

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com os seguidores novos registros encantadores das filhas, Maria Flor e Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com os seguidores novos registros encantadores das filhas, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, de 3 anos. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe filmou as herdeiras com suas novas fantasias.

Nos registros compartilhados, a filha mais velha do casal apareceu vestindo uma roupa inspirada no filme Pantera Negra. Já Maria Flor optou por um look similar ao da protagonsita do filme infantil Moana.

Veja:

Recentemente, Maria Flor divertiu os seguidores ao ao aparecer posando na decoração de Natal da família. O momento foi registrado por Virginia no feed do Instagram. Nas imagens, a pequena aparece sorridente."Da serie: 2 ou 60 anos?! ô maezinha, ela é pequinininhaaa e gosta de fotoooo", escreveu a influenciadora, que também é mãe de José Leonardo, de 3 meses. Veja as fotos!

Após festa de 50 milhões de seguidores, Virginia prepara novo evento

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já iniciaram os preparativos para a noite de Natal. Na manhã desta sexta-feira, 20, a empresária compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram que começou a montagem da estrutura para a festa que vai acontecer em sua mansão, em Goiânia, Goiás.

"Bom dia! A gente acaba de sair de uma festa e já começa a montar outra. Meu Deus do céu! Não é possível. Galera, o Natal vai ser aqui em casa e sempre chove, então vamos ter que montar uma tenda aqui", detalhou ela, que mostrou a montagem na área externa de sua casa. Leia mais!

Veja também: Especialista diz se colágeno é bom ou não para crianças