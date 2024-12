Após festa de 50 milhões de seguidores, Virginia prepara novo evento: 'Montar'

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já iniciaram os preparativos para a noite de Natal. Veja detalhes!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já iniciaram os preparativos para a noite de Natal. Na manhã desta sexta-feira, 20, a empresária compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram que começou a montagem da estrutura para a festa em sua mansão, em Goiânia, Goiás.

"Bom dia! A gente acaba de sair de uma festa e já começa a montar outra. Meu Deus do céu! Não é possível. Galera, o Natal vai ser aqui em casa e sempre chove, então vamos ter que montar uma tenda aqui", detalhou ela, que mostrou a montagem na área externa de sua casa.

"Mais 3/4 dias de montagem. O negócio é viver enquanto está vivo, depois que morre a vida acaba", concluiu ela, brincando.

Stories de Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que na última quarta-feira, 18, a influenciadora digital Virginia Fonseca promoveu uma festa luxuosa na Casa Fasano, em São Paulo. O evento, que celebrou 50 milhões de seguidores que ela alcançou no Instagram em setembro deste ano, contou com a presença de famosos e fãs da artista.

Em uma série de registros, Virginia exibiu um vestido all black acompanhado por um longo tecido bufante em branco. A escolha harmoniza a proposta clássica e elegante da anfitriã.

Já para decorar o local, lustres e estruturas de metal foram colocados no salão pela equipe responsável - e a empresária ganhou até uma estátua dourada de si. Foram precisos 94 horas de montagem para que o evento se tornasse realidade.

Como é a decoração de Natal da mansão de Virginia e Zé Felipe?

No final de novembro, o casal inaugurou a iluminação de final de ano da casa e surpreenderam com a quantidade de luzes e o tamanho dos enfeites. Eles decoraram toda a mansão, desde a entrada até o jardim da piscina. Eles escolheram várias luzes natalinas e também esculturas inspiradas na data especial. Além disso, eles montaram árvores de Natal com bolas douradas na parte interna da mansão. Veja como ficou!

Leia também: Roberta Miranda surpreende ao distribuir item da festa de Virginia para os fãs