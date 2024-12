Especialista diz se colágeno é bom ou não para crianças

Virginia Fonseca tem o costume de dar um pouco de colágeno para as filhas pela manhã. Será que faz bem para as crianças? Especialista responde

A influenciadora digital Virginia Fonseca sempre aparece dando colágeno para suas duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. Ela coloca uma pequena quantidade em água para as meninas tomarem o suplemento junto com a mãe. Com a repercussão da atitude nas redes sociais, o site da revista AnaMaria revelou qual é a opinião de um especialista sobre oferecer colágeno para crianças.

De acordo com a publicação, o pediatra Nelson Douglas Ejzenbaum informou que o suplemento de colágeno é desnecessário para as crianças e pode ser contraindicado. Isso porque a substância pode sobrecarregar os rins por causa do excesso de proteínas.

Portanto, o colágeno não é recomendado para crianças. Nesta faixa etária, o colágeno natural do corpo ainda está em boas quantidades, sendo possível a suplementação só depois dos 30 anos de idade. “As necessidades de colágeno em crianças são plenamente atendidas pela produção natural do corpo e uma alimentação balanceada. Pais e responsáveis devem sempre consultar um pediatra ou nutricionista antes de oferecer qualquer tipo de suplemento para seus filhos. O corpo de uma criança está em desenvolvimento e o cuidado com a alimentação deve ser prioridade”, disse o pediatra. Saiba mais na reportagem completa aqui.

O bronzeamento artificial de Virginia Fonseca

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores. A digital influencer é super adepta de procedimentos estéticos e sempre faz questão de dividir esses momentos com os fãs.

Nesta segunda-feira, 16, a famosa aproveitou o tempo livre para passar por uma sessão de bronzeamento. Em seu Instagram Stories, Virginia postou uma foto em que aparece de costas com os cabelos presos e usando apenas uma calcinha, enquanto a profissional apica um pigmento em seu corpo.

"Ela desenha o corpo todinho. Fica simplesmente divino", disse Virginia.

Leia também: Leonardo dá corte ao receber pedido de convite da festa de Virginia