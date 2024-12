Virginia mostra poses de Maria Flor na decoração de Natal: '2 ou 60 anos?'

Sucesso na internet, a pequena Maria Flor, de 2 anos, filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, surgiu em novas fotos

Sucesso na internet com sua espontaneidade, a pequena Maria Flor, de 2 anos, filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe, voltou a roubar a cena. Neste domingo, 1, ela divertiu os seguidores ao ao aparecer posando na decoração de Natal da família.

O momento foi registrado por Virginia no feed do Instagram. Nas imagens, a pequena aparece sorridente."Da serie: 2 ou 60 anos?! ô maezinha, ela é pequinininhaaa e gosta de fotoooo", escreveu a influenciadora, que também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de 2 meses.

Nos comentários, não faltaram elogios para a pequena. "Floflo vai ser a influencer mais amadaaaaa quando crescer só se ela não resolver ser low profile. Mas daqui uns anos estaremos comentando nas fotos dela que agente viu ela nascer", disse uma. "Floflo roubou o carisma do mundo todinho pra ela", elogiou outro. "Desconheço neném mais linda, carismática, cheia de personalidade, fotogênica e que deveria ser modelo e fazer propagandas, porque ela é uma paixão!", escreveu uma terceira pessoa.

Veja os cliques:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Como é a decoração de Natal de Virginia e Zé Felipe?

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe capricharam na decoração de Natal na mansão deles em Goiânia, Goiás. Recentemente, eles inauguraram a iluminação de final de ano da casa e surpreenderam com a quantidade de luzes e o tamanho dos enfeites.

Zé e Virginia escolheram decorar toda a mansão, desde a entrada até o jardim da piscina. Eles escolheram várias luzes natalinas e também esculturas inspiradas na data especial. Além disso, eles montaram árvores de Natal com bolas douradas na parte interna da mansão.

A inauguração foi feita com a presença da família, incluindo os avós Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão. As crianças, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ficaram encantadas com a quantidade de luzes. Além disso, eles receberam até o Papai Noel para um jantar especial para dar início às comemorações. Veja o vídeo!

