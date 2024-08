Roberto Justus se aventura com a filha em festa do neto: 'Ferrada'

Na festa de aniversário de um ano do neto, Roberto Justus se aventura com a filha, Vicky Justus, e Ana Paula Siebert se diverte ao registrar o momento

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo do empresário brincando com a filha caçula, Vicky Justus, de 4 anos, no aniversário de um ano do neto Luigi, herdeiro de Fabiana Justus.

Nesta segunda-feira, 19, aconteceu a festa restrita apenas para a família, já que a filha do famoso está em tratamento contra o câncer, mas a diversão foi garantida. Inclusive, Roberto Justus se arriscou nos brinquedos do local. O empresário, de 69 anos, acatou ao pedido de Vicky e foi fazer arvorismo com ela no buffet.

Ana Paula Siebert e os presentes deram risada ao vê-lo escalando os obstáculos. "A Vicky insistiu, eu falei que ele deveria ir a frase final foi: PAULA VOCÊ ESTÁ FERRADA", contou a loira sobre o amado. Nos comentários, os internautas adoraram a atitude do milionário. "Depois de um câncer dele, da filha também. Ele está muito correto em não perder nenhum momento de se divertir em família. Lembranças pra sempre", elogiaram. "Até brincando o homem não deixa de ser elegante... se sou eu estava toda descabelada, toda torta e fazendo vergonha", brincaram.

Ainda nesta terça-feira, 20, Ana Paula Siebert foi surpreendida pelo marido por uma atitude inesperada dele. A influenciadora até comentou sobre eles estarem há 11 anos juntos e continuarem se agradando como namorados.

É bom lembrar que eles se casaram em 2015 e são pais de Vicky Justus, de 4 anos. A pequena nos últimos dias começou na escola de Rafaella Justus. Ana Paula Siebert então contou como está a adaptação após a pequena protagonizar um drama pessoal no primeiro dia de aula.

