Fabiana Justus encanta com decoração da primeira festa de aniversário do filho

Fabiana Justus impressiona ao exibir detalhes da decoração da primeira festa de aniversário do filho, Luigi; confira as fotos!

Na última segunda-feira, 19, Fabiana Justus encantou seus seguidores ao compartilhar as fotos da primeira festa de aniversário de seu filho, Luigi, fruto de seu casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona. Em suas redes sociais, a influenciadora digital exibiu o capricho na decoração e outros detalhes que tornaram a celebração única.

Em seu perfil no Instagram, a herdeira de Roberto Justus compartilhou um álbum de fotos da festa intimista, realizada em um buffet com temática de galpão. Na capa do álbum, ela publicou uma foto fofíssima com o filho caçula e o marido. Em seguida, a influenciadora acrescentou registros com suas filhas mais velhas, Sienna e Chiara, gêmeas de cinco anos.

Aliás, Fabiana mostrou que coordenou os looks de todos os herdeiros, que usaram roupas personalizadas para combinar com a temática da festa: Mickey Vintage. A influenciadora também entrou no clima com uma camiseta temática do personagem e orelhinhas fofas na cor marrom, que ganhou destaque na decoração.

Para concluir o álbum, Fabiana mostrou um painel personalizado com o tema vintage e o nome do bebê. Além disso, ela encomendou muitos docinhos finos e um bolo de três andares com a mesma temática. Por fim, a influenciadora mostrou que contratou personagens para a recreação e se divertiu com as crianças brinquedos do espaço.

Na legenda, Fabi celebrou o evento, que contou com poucos convidados, já que ela segue em tratamento contra leucemia: “1 ano do meu bebê feliz!!! Que alegria poder comemorar com a minha família! Me tornei uma criança de novo! Literalmente! Obrigada Deus por tantas bençãos!”, ela comemorou e recebeu muitos elogios nos comentários.

Vale lembrar que Fabiana Justus foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em janeiro deste ano. Em abril, a influenciadora passou por um transplante de medula óssea e, poucos meses depois, celebrou a remissão da doença. Embora ainda siga em tratamento e continue tomando os cuidados necessários, ela já se considera curada.

