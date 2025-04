Aguinaldo Silva rebate o etarismo e reafirma império: 'A vida começa aos 81'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aguinaldo Silva adianta detalhes do espetáculo 'A Vida Começa aos 60' e revela sobre amadurecimento

O escritor Aguinaldo Silva (81), está em contagem regressiva para estreia de A Vida Começa aos 60, uma adaptação de seu roteiro, escrito nos anos 80, que discute o preconceito contra as pessoas mais velhas com muito humor e romantismo. Em entrevista à CARAS Brasil, o novelista fala sobre o espetáculo e revela sobre maturidade: "A vida começa aos 81".

A peça, estrelada por Luiza Tomé (63) e Julio Rocha (45), estreia no dia 12 de abril na Casa das Artes, em São Paulo. Aguinaldo Silva confessa as expectativas com este projeto e reforça a importância de abordar esta temática nos palcos.

"Primeiro, a plateia dos teatros é sempre ocupada por uma maioria de pessoas idosas. Por isso é bom que o teatro agradeça a essas pessoas a fidelidade e festeje o fato de que elas continuam vivas". Aguinaldo atualmente está focado em seu trabalho comTrês Graças, a próxima novela das nove da Globo, que marca o retorno do autor ao horário nobre da emissora. Silva fala sobre a peça e sua nova telenovela.

"Mostrar que a vida começa aos 81, já que essa é minha idade e mesmo assim, nesse momento, eu estou religiosamente escrevendo 33 páginas por dia". Aguinaldo Silva, ao ser questionado sobre como vem lidando com o amadurecimento, confessa.

"Uma das coisas mais deliciosas da velhice é que aos velhos é concedido o privilégio de poder falar qualquer coisa. Estou falando da maturidade intelectual porque, quanto à física, dessa ninguém escapa. De qualquer modo, venho tentando lidar com a maturidade do jeito mais jovem que me for possível", declara.

Em 1983, A Vida Começa aos 60 já havia ganhado uma adaptação na TV em um Caso Especial na Globo. Sempre com as respostas na ponta da língua, Aguinaldo Silva fala sobre esta nova versão de seu texto nos palcos.

"Na primeira versão a vida começava aos 50, nesta ela começa aos 60, na próxima talvez seja nos 70. Quanto à minha, ela recomeçou a cada década, incluindo agora, a dos 80, quando estou a escrever uma novela de 197 capítulos", finaliza o autor de novelas Aguinaldo Silva.

Leia mais em: Regina Duarte estará na próxima novela de Aguinaldo Silva? Saiba mais

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: