Marcos Oliveira passa sua primeira noite na nova casa no Retiro dos Artistas

Após aguardar as reformas do imóvel, o ator Marcos Oliveira finalmente se mudou e passou sua primeira noite na nova casa

Nesta sexta-feira, 11, o ator Marcos Oliveira, famoso por interpretar o Beiçola em A Grande Família, passou sua primeira noite na nova residência no Retiro dos Artistas, imóvel doado pela atriz Marieta Severo, e compartilhou como foi a experiência.

“Tive uma noite de paz. Estou arrumando tudo ainda, minhas coisas pessoais, mas amei minha casa nova. Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de quatro patas” , comentou ao jornal Extra.

Atualmente, o ator vive no local na companhia de uma de suas cadelas, Lolita. As outras duas foram encaminhadas para um abrigo, onde ele poderá visitá-las sempre que quiser.

Marcos contou que está muito feliz com a nova moradia. “Como não gostar de uma casa com decoração escolhida em seus mínimos detalhes por Marieta Severo? Eu amei. Aqui onde estou agora, tenho condições de estudar os textos, de escrever, de ensaiar para meu show. Vou agora ter paz para focar em trabalhar. Farei um filme semana que vem e um espetáculo em São Paulo mês que vem”.

O artista também destacou que, além de Marieta, a apresentadora Tatá Werneck tem sido uma grande apoiadora em sua vida. “Tatá me ajuda sempre com a existência dela na minha vida (risos). Paga meu plano de saúde e não deixa faltar médico para mim. Agora no Retiro, vou ter outro plano e esse custo de saúde ela não terá mais comigo”.

Confira o momento em que o ator recebe sua nova casa:

O que levou o ator a aceitar viver no Retiro dos Artistas?

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), está em sua nova residência. Após enfrentar algumas dificuldades financeiras, ele passará a morar no Retiro dos Artistas, instituição responsável por abrigar artistas veteranos.

