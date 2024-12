Poliana Rocha encanta ao mostrar netas de Leonardo em sua casa

Em sua casa em Goiânia, Poliana Rocha encanta ao fazer fotos das netas de Leonardo; famosa mostrou três Marias da família

As netas de Leonardo se divirtiram na casa do avô em Goiânia nos últimos dias. Recebendo o filho Pedro Leonardo em sua mansão, o sertanejo ainda contou com a presença das herdeiras dele, Maria Sophia e Maria Vitória.

Nesta quinta-feira, 26, Poliana Rocha então mostrou a mais nova do enteado com as filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor. O trio de Marias surgiu se divertindo na casa do avô e tomando sorvete.

"Amores", escreveu a empresária ao fazer o clique do tio. Na ponta, Maria Vitória surgiu com um vestido colorido ao lado da dupla de irmãs.

Ainda nos últimos dias, a mais velha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, Maria Sophia, deu o que falar com sua beleza. A primogênita chamou a atenção com a semelhança com o avô ao aparecer em um vídeo com o primo caçula José Leonardo. Poliana Rocha até reagiu ao ver a repercussão sobre a aparência da menina.

É bom lembrar que, por 25 anos, o Natal acontecia na casa do sertanejo em Goiânia. Contudo, neste ano, Virginia Fonseca iniciou a tradição em sua nova mansão. A influenciadora preparou uma festa grandiosa com direito a bingo com prêmios de alto valor e um banquete luxuoso.

Pedro Leonardo e as filhas surpreendem Leonardo com presente original

Em julho deste ano, o cantor Leonardo completou 61 anos e recebeu diversos presentes especiais dos filhos. O primogênito do famoso, o cantor Pedro Leonardo, preparou uma surpresa com as filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, para a data comemorativa do pai.

A esposa do aniversariante, Poliana Rocha, também compartilhou o presente feito pelo enteado e as netas: eles cantando Pense Em Mim. O trio regravou o sucesso de Leonardo e encantou ao fazer a homenagem simbólica; confira detalhes!

