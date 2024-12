Poliana Rocha fala sobre beleza da neta de Leonardo: 'Real'

Após neta de Leonardo, Maria Sophia, a filha de Pedro Leonardo, chamar a atenção com sua beleza, Poliana Rocha fala sobre o sucesso da garota

A beleza da neta de Leonardo, Maria Sophia, a filha mais velha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, deu o que falar nos últimos após a menina aparecer com o primo caçula, José Leonardo, na festa de Natal na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia.

Após a repercussão das fotos da menina com o avô e a família na internet, a esposa do sertanejo, a empresária Poliana Rocha, reagiu e falou sobre a aparência deslumbrante da jovem. Em sua rede social, a loira repostou uma foto de Maria Sophia com o pai e Leonardo e comentou.

"O tanto que a filha do Pedro é a cara do Leonardo! Que linda", admiraram. Poliana Rocha então opinou: "Ela é linda real".

Além de Maria Sophia, Pedro Leonardo é pai de Maria Vitória. Ambas são fruto do casamento com Thais. Em entrevista recente à Quem, ele relembrou o grave acidente de carro que protagonizou em 2012.

"Os médicos disseram que eu tinha um ano para recuperar o máximo possível, mas Deus foi bom comigo. Hoje estou 100%: fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Minha família me ajudou a vencer todas as barreiras. Graças a Deus, estou aqui hoje, feliz e saudável", declarou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais (@thais)

Pedro Leonardo e as filhas surpreendem Leonardo com presente original

Em julho deste ano, o cantor Leonardo completou 61 anos e recebeu diversos presentes especiais dos filhos. O primogênito do famoso, o cantor Pedro Leonardo, preparou uma surpresa com as filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, para a data comemorativa do pai.

A esposa do aniversariante, Poliana Rocha, também compartilhou o presente feito pelo enteado e as netas: eles cantando Pense Em Mim. O trio regravou o sucesso de Leonardo e encantou ao fazer a homenagem simbólica; confira detalhes!

Leia também: Poliana Rocha impressiona com look de Cabaré no navio de Leonardo