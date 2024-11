Poliana Rocha impressiona com look de Cabaré no navio de Leonardo

No navio de Leonardo com tema de Cabaré, Poliana Rocha impressiona ao entrar no clima com look arrasador para o momento; veja

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, está acompanhando o navio Cabaré do amado e surpreendeu com um look escolhido para combinar com o tema da noite. Nesta quarta-feira, 27, a famosa postou um vídeo em sua rede social exibindo os detalhes da produção e impressionou.

Para entrar no clima, a mãe do cantor Zé Felipe apostou em um vestido sem alça, bem decotado e na cor preta e vermelha. Além da peça arrasadora, a loira ainda colocou luvas, sapato alto e uma gargantilha com flor.

"A dona do Cabaré chegou", avisou a sogra de Virginia Fonseca ao postar o vídeo mostrando detalhes de seu look poderoso. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa do sertanejo. "Linda demais", elogiaram. "Maravilhosa", exclamaram.

Recentemente, Poliana Rocha encantou ao recordar uma foto ao lado de Leonardo de quando tinha cerc de 20 anos.

Fotos: Marcelo Barreto/Agnews

Quando foi o aniversário de Poliana Rocha?

O aniversário de Poliana Rocha foi na quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que está completando 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja tudo aqui!

Vale lembrar que, dias antes de seu aniversário, a famosa ganhou uma festinha de Virginia Fonseca e Zé Felipe na mansão deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

