Neta de Leonardo impressiona com beleza ao surgir com o caçula de Virginia

Durante Natal na mansão de Virginia e Zé Felipe, neta de Leonardo, Maria Sophia, impressiona ao surgir com José Leonardo em vídeo fofo

A neta de Leonardo, Maria Sophia, filha mais velha de Pedro Leonardo e Thais, chamou a atenção ao surgir com o primo caçula, José Leonardo, durante o Natal na mansão do bebê em Goiânia. Com o herdeiro mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe no colo, a menina encantou os internautas.

A duplinha de netos do sertanejo impressionou com tanta beleza e fofura. No vídeo postado, a adolescente apareceu com o neném em seus braços e balançando o pequeno. "Ninando esse trenzinho mais lindo do mundo", escreveu sobre o irmão de Maria Alice e Maria Flor.

O registro encantador dos netos de Leonardo logo gerou vários comentários. "Leonardo só tem netos bonitos", admiraram a família do artista. "Perfeição essas crianças", babaram pelos dois. Além de Maria Sophia, Pedro Leonardo é pai de Maria Vitória.

Antes da grande festa de Natal em sua mansão, Virginia Fonseca realizou o evento em comemoração ao seus 50 milhões de seguidores. Pedro Leonardo também prestigiou o evento e fez uma declaração para a cunhada.

"Minha cunhada linda, que FESTA maravilhosa para representar esse sucesso fenomenal que é você e sua família ao lado do meu irmão! Te amo e desejo que você conquiste o mundo e leve felicidade por onde passar!", escreveu o cantor na legenda da postagem.

