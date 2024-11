Mavie ganha casinha de Neymar Jr e Bruna Biancardi: 'Papai montou'

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, ganhou uma nova casinha de brinquedo dos papais; veja fotos

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi revelou aos seguidores nesta tera-feira, 19, que a filha, Mavie, ganhou um novo presente para brincar na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a namorada de Neymar Jr contou que o casal presenteou a herdeira com uma casinha infantil.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou alguns detalhes do item, que estava sendo montado pelo jogador de futebol. A casinha de brinquedo de Mavie conta com uma varandinha e custa em média R$ 1000.

Neymar Jr também compartilhou em sua conta oficial um registro do presente dado à filha. Na imagem, a influenciadora digital aparece bastante concentrada decorando o brinquedo com adesivos. "Mamãe decorando a casinha que o papai montou", escreveu o atleta na legenda.

Vale lembrar que o casal retornou para a Arábia há poucos dias. Bruna Biancardi e Neymar desembarcaram no Brasil no início deste mês para celebrar a segunda parte do aniversário de 1 ano de Mavie, realizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A herdeira dos famosos ganhou um festão de luxo com o tema 'Atelier de Arte da Mavie' e finalizou a comemoração da data especial, celebrada oficialmente em outubro, ao lado de familiares e amigos.

Confira a nova casinha de Mavie:

Mavie ganha casinha de brinquedo - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi detalha início do desmame da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para falar sobre o processo de desmame de Mavie, sua filha de 1 ano com o jogador de futebol Neymar Jr. Nos stories do Instagram, ela contou como foi o primeiro dia sem amamentar a herdeira e agradeceu as dicas que recebeu dos internautas.

Ela ainda revelou que definiu uma rotina de alimentação para a pequena e relembrou que Mavie teve dificuldades em aceitar a mamadeira; confira detalhes!

Leia também: Neymar sai em defesa de Rafaella Santos após boatos de ausência em festa de Mavie