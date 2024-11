Neymar sai em defesa de Rafaella Santos após boatos de ausência em festa de Mavie

O jogador Neymar rompeu o silêncio e se pronunciou sobre rumores de que sua irmã, Rafaella Santos, não esteve em festa de Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, realizaram a segunda parte da comemoração de 1 ano da pequena Mavie no sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A bebê, que fez aniversário em outubro e festejou inicialmente na Arábia Saudita, ganhou um festão no Brasil para celebrar a data ao lado de familiares e amigos.

O evento tão aguardado também contou com a presença de diversos famosos como Luciano Huck, Vivian Amorim e sua filha, Jade Seba com o marido e os filhos, o ator Rafael Zulu, o jogador Paulo Henrique Ganso, entre outros. Os registros da celebração foram compartilhados nas redes sociais pelos papais de Mavie.

Um detalhe, no entanto, chamou atenção do público: a suposta ausência de Rafaella Santos, irmã de Neymar. O assunto se tornou um dos mais comentados na web após internautas notarem que a tia da aniversariante não apareceu em fotos oficiais da festa.

Em meio a rumores de que Rafaella não teria comparecido ao aniversário de Mavie, o atleta brasileiro decidiu romper o silêncio e se pronunciar sobre a situação. Nos comentários de uma publicação do perfil do site 'GlowNews', Neymar Jr saiu em defesa da irmã e afirmou que ela esteve, sim , no evento da sobrinha.

"Só falam merd*, minha irmã esteve presente sim!", escreveu o pai de Mavie, colocando um ponto final nos boatos sobre a suposta ausência de Rafaella Santos. Bruna Biancardi, inclusive, mostrou em seus stories no Instagram detalhes do presente especial que a cunhada entregou à pequena: um conjunto de louças personalizadas.

Neymar Jr conta que Rafaella Santos esteve em festa de Mavie - Reprodução/Instagram

Presente de Rafaella Santos para Mavie - Reprodução/Instagram

Por que o filho mais velho de Neymar não foi à festa de Mavie?

A segunda festa do aniversário de 1 ano da pequena Mavie finalmente aconteceu! Após comemorarem oficialmente a data na Arábia Saudita em outubro, na tarde de sábado, 9, Neymar Jr e Bruna Biancardi reuniram familiares e amigos próximos em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para celebrar a vida da bebê novamente.

No entanto, o que chamou atenção do público foi a ausência de Davi Lucca, primogênito de Neymar. O menino, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com a influenciadora digital Carol Dantas, esteve somente na primeira parte da comemoração, realizada em um resort de luxo nos Emirados Árabes.

A mãe do adolescente, que é bastante próxima de Bruna e Neymar, usou as redes sociais para explicar o motivo da família não ter comparecido à segunda festa de aniversário de Mavie; confira detalhes!

