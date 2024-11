Bruna Biancardi detalha início do desmame da filha, Mavie: 'Nenhuma vez'

Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para falar sobre o processo de desmame de Mavie, sua filha de 1 ano com Neymar Jr.

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para falar sobre o processo de desmame de Mavie, sua filha de 1 ano com o jogador de futebol Neymar Jr. Nos stories do Instagram, ela contou como foi o primeiro dia sem amamentar a herdeira e agradeceu as dicas que recebeu dos internautas.

Ela contou que definiu uma rotina de alimentação para a pequena. "Hoje foi o primeiro dia que a Mavie não mamou no peito nenhuma vez. Coloquei em prática o que vocês me falaram dela ter uma rotina muito certinha de horários e comidinhas", iniciou.

Em seguida, relembrou que Mavie teve dificuldades em aceitar a mamadeira. "Ela demorou quase oito meses para pegar mamadeira. Na primeira vez, até para tomar água, foi difícil. A Mavie não aceitava o bico. Agora, ela até pega, mas não é aquela coisa de: 'Ah, viu uma mamadeira e pega'. Às vezes ela toma com mais facilidade, às vezes ela não quer. E hoje ela tomou super bem, e tomou comigo, o que não acontecia", detalhou.

Por enquanto, ela pretende continuar amamentando a filha durante a noite. "Então foi ótimo. De madrugada, eu vou amamentar ela. Eu quero tirar pelo menos durante o dia, e manter alguns dias durante a madrugada, para ver como vai ser. Foram ótimas as dicas de vocês. Me falaram para colocar algumas coisas no peito também, durex, fita crepe, pó de café. Conforme eu for testando, eu conto para vocês", finalizou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @insta.celebs2021

Bruna Biancardi registra momento romântico com Neymar Jr.

Ainda nesta semana, , Bruna Biancardi abriu o álbum de fotos da família no Brasil e mostrou um clique dormindo abraçadinha com o companheiro, Neymar Jr. A publicação também mostra fotos fofas de Mavie, filha do casal. "Dias felizes, com pessoas que amamos! Nos vemos em breve", legendou a influenciadora. Veja as fotos!

Leia também: Neymar pode voltar para o Santos em 2025, diz jornalista