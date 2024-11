Bruna Biancardi encanta com novas fotos de primeiro aniversário de Mavie no Brasil

Alerta fofura! Bruna Biancardi atualizou as redes sociais com registros inéditos de celebração de aniversário de Mavie no Brasil: "Dia especial"

Nesta quarta-feira, 13, Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro ao compartilhar novas fotos do primeiro aniversário de Mavie no Brasil. Após celebrar a data em uma festa intimista na Arábia Saudita, a pequena, fruto da relação da modelo com Neymar, ganhou uma festa na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Nos registros, Mavie surgiu se divertindo na ocasião, enquanto vestia um vestido lilás, com 78 laços pintados à mão. Além de Bruna e Neymar posarem em clima de romance, amigos e familiares do casal, como o pai do jogador, também estavam nas fotos.

"Mais detalhes desse dia especial", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram derretidos pela pequena. "Ela é tão linda e simpática", disse um seguidor. "Tão bom ver vocês felizes e de bem com a vida", ressaltou outro. "Festa linda. Mavie é linda, sorriso abençoado. Família linda, Deus abençoe", declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

O vestido de Mavie

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, recebeu uma chuva de elogios na sua segunda comemoração de 1 ano de idade, no Brasil, que aconteceu no sábado, 08. Um dos detalhes que mais chamou a atenção dos internautas foi o look usado pela pequena.

A menina usou dois modelitos. Os vestidos de alta costura foram pensados pela mãe da pequena para que a Mavie pudesse estar confortável para aproveitar o dia, sem perder o glamour. A loja que fez os looks batizou os vestidos com o nome da bebê. As peças são realmente exclusivas: a venda dos vestidos iguais foi proibida pela própria marca, o que tornou os looks ainda mais únicos, informou o colunista Leo Dias.

Mas se você acha que a produção para por aí… O look ficou ainda mais especial com a criação de uma pulseira em ouro branco com brilhantes. Na joia estão a data de nascimento de Mavie, as iniciais de Bruna e Neymar e o nome da família, uma forma de eternizar o momento.