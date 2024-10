Filho de Viviane Araújo rouba a cena em novas fotos da família: 'Perfeição'

A atriz Viviane Araújo dividiu novas fotos de um passeio bastante especial ao lado do marido e de Joaquim, filho do casal

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao compartilhar um novo álbum de fotos belíssimas da família. Em suas redes sociais, a intérprete de Rosana na novela 'Volta por Cima', da TV Globo, mostrou alguns cliques de um passeio realizado ao lado do marido, Guilherme Militão, e Joaquim, de 2 anos, filho do casal.

Nas imagens publicadas por Viviane, o trio aparece esbanjando alegria em frente a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. O herdeiro da artista, que usava o uniforme do Real Madrid, roubou a cena com tamanha fofura ao posar sorrindo para a câmera.

Em uma das fotos, Vivi Araújo ainda ganhou um beijo na bochecha do pequeno Joaquim. "Um dia de domingo", escreveu a famosa na legenda da postagem. Os registros da família da atriz rapidamente ganharam diversos comentários carinhosos dos internautas que a acompanham.

"Que momento você está vivendo. Você merece essa família", declarou uma admiradora. "Lindos e queridos. Felicidades sempre", disse outra. "Que criança linda! Uma perfeição", se derreteu uma terceira. "Amo ver sua felicidade", falou mais uma.

Confira as fotos de Viviane Araújo em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo mostra reação encantadora do filho ao vê-la em novela

A atriz Viviane Araújo está radiante na nova fase de sua vida! Após passar cinco anos longe das telinhas, a artista retornou às novelas e já pode ser vista atuando em 'Volta por Cima', novo folhetim da TV Globo.

Além do público, quem também está acompanhando Vivi na novela é o pequeno Joaquim, filho da atriz. Recentemente, a artista dividiu com o público um registro encantador do pequeno a reconhecendo na televisão.

No vídeo, Joaquim aparece bastante concentrado enquanto acompanha o capítulo do folhetim. "Mamãe! É a mamãe!", declarou o menino ao assistir Vivi Araújo; confira mais detalhes!