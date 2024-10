Viviane Araújo mostra reação encantadora do filho ao vê-la em novela

A atriz Viviane Araújo se derreteu com vídeo do filho, Joaquim, a reconhecendo em cena da novela 'Volta por Cima'; confira

A atriz Viviane Araújo está radiante na nova fase de sua vida! Após passar cinco anos longe das telinhas, a artista retornou às novelas e já pode ser vista atuando em 'Volta por Cima', novo folhetim da TV Globo. Escrita por Claudia Souto, a trama das sete estreou na última segunda-feira, 30.

Além do público, quem também está acompanhando Vivi na novela é o pequeno Joaquim, filho da atriz. Na noite de quarta-feira, 2, a artista dividiu com o público um registro encantador do pequeno, que completou dois aninhos recentemente, a reconhecendo na televisão.

No vídeo, Joaquim aparece bastante concentrado enquanto acompanha o capítulo do folhetim. "Mamãe! É a mamãe!", declarou o menino ao assistir Viviane Araújo. Esbanjando fofura, ele ainda volta a atenção para a novela enquanto a atriz segue atuando ao lado de Aílton Graça.

"Ahhhh como fica o coração da mamãe aqui? Todo derretido!", escreveu Vivi na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas também se derreteram com a reação de Joaquim ao ver a mamãe trabalhando.

"Ele já entende que a mamãe é maravilhosa e por isso ele é o admirador número 1", declarou um seguidor. "Que neném mais fofo", ressaltou outro. "Joaquim todo encantado com sua mamãe", disse um terceiro.

Vale lembrar que este é o primeiro trabalho de Viviane Araújo nas novelas após o nascimento de Joaquim. O pequeno, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, chegou ao mundo no dia 6 de setembro de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

O aniversário de 2 anos do filho de Viviane Araújo

A atriz Viviane Araújo usou as redes sociais na manhã de terça-feira, 1, para compartilhar com os seguidores novos cliques da festa de aniversário do filho, Joaquim. O pequeno, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, completou 2 aninhos de vida e celebrou a data especial com o tema da animação Carros, da Disney.

Em seu Instagram oficial, Viviane publicou imagens inéditas mostrando detalhes da decoração. Além do bolo com formatos diferenciados, o evento contou ainda com diversos docinhos, enfeites, potes com pudim, brownie, bolo de pote e muito mais; confira os registros!