Ator de Celebridade se afastou de televisão após diagnóstico de Alzheimer

O ator Oswaldo Loureiro, que está no ar no canal Viva como Dr. Peixoto na reprise de Celebridade (2004), morreu em 2018, aos 85 anos, após anos de convivência com o Mal de Alzheimer. O intérprete se despediu da televisão com o personagem Boaventura, de A Lua Me Disse (2005), e se manteve afastado dos holofotes desde então. Relembre a carreira e alguns dos grandes trabalhos do artista.

Família de artistas

A arte esteve inserida na vida de Oswaldo desde sempre: com uma mãe cantora lírica e um pai jornalista e ator, foi difícil para os filhos fugirem do meio artístico. Oswaldo seguiu a carreira de intérprete e as irmãs se transformaram em bailarinas do Theatro Municipal.

Ainda criança, aos 12 anos, esteve em filmes como O Brasileiro João de Souza, É Proibido Sonhar, e Romance Proibido, gravados em 1944. A estreia definitiva, entretanto, só viria enquanto membro da companhia de teatro de Henriette Morineau, em 1955, na famosa e consagrada peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues (1912-1980).

A oportunidade fez do jovem de 23 anos uma grande promessa que se concretizou no meio artístico. Além de ator de teatro, televisão e cinema, Oswaldo também dirigiu dezenas de peças, musicais e programas televisivos.

Sucesso nas novelas

O primeiro papel na televisão foi em 1964, quando o intérprete ganhou um espaço em O Direito de Nascer, novela da TV Tupi. Três anos depois, Oswaldo fez parte de um dos primeiros grupos de atores contratados da Globo, emissora que seria sua casa durante muitos anos.

Na Globo, começou como Antônio de Sangue e Areia, depois se transformou no mecânico Chico de Véu de Noiva e no ambicioso Otávio em Corrida do Ouro. Entre as mais de vinte novelas nas quais trabalhou, alguns dos grandes destaques ficam para personagens como Navalhada, de Roque Santeiro (1985), e Gaston Marny, de Que Rei sou Eu? (1989).

Em Celebridade, Oswaldo viveu Dr. Peixoto, personagem sem muito protagonismo na trama. A despedida da telinha foi como Boaventura, de A Lua Me Disse, uma novela leve e divertida escrita por Miguel Falabella (68) e Maria Carmem Barbosa (1947-2023). Como diretor, colaborou com o seriado O Bem-Amado (1980-1985), o humorístico Os Trapalhões (1982-1988), e o programa de variedades Batalha dos Astros (1983).

Despedida

Há anos convivendo com o Mal de Alzheimer, Oswaldo Loureiro morreu em 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos. No aniversário de 80 anos, o artista comemorou a recuperação após passar um período internado em decorrência de complicações da doença, mas retornou ao hospital antes de sua despedida definitiva.

