Viviane Araújo ganha presente especial em estreia de novela da Globo

De volta às novelas em 'Volta por Cima', a atriz Viviane Araújo foi surpreendida com um presente simbólico em noite de estreia

A atriz Viviane Araújo está de volta às telinhas! Após passar um período afastada das novelas, ela fez seu retorno em 'Volta por Cima', novo folhetim da TV Globo. Na noite de segunda-feira, 30, a artista marcou presença em uma festa de estreia com colegas de elenco e produção.

Por meio de suas redes sociais, Viviane mostrou alguns detalhes do evento, que aconteceu em uma casa de festa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Grandes nomes como Jéssica Ellen, Fabrício Boliveira, Drica Moraes, Isabel Teixeira, Claudia Missura, Iara Jamra e outros também estiveram presentes.

Vivi ainda compartilhou com o público um presente bastante especial que recebeu dos diretores e de toda equipe da novela. Em seus stories no Instagram, ela revelou que ganhou um buquê de flores, acompanhado de um cartão celebrando o início do projeto.

"Agradecemos por embarcar nesse lindo projeto que está sendo Volta por Cima. Desejamos sucesso! Beijos", dizia a mensagem. Viviane Araújo, por sua vez, escreveu: "Vai ser linda nossa jornada! Muito obrigada".

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Vivi comentou detalhes de sua nova parceria com o ator Aílton Graça, com quem contracenou em seu último trabalho na dramaturgia. Os dois estão juntos novamente em 'Volta por Cima'.

No folhetim de Claudia Souto, a atriz não fará uma personagem distante da sua realidade. Ela será Rosana, uma figura importante da cena do carnaval carioca. Ex-rainha de bateria, ela é casada com o dono da Viação Formosa, vivido por Aílton.

