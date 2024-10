Filhas de Virginia causam em primeira aula de karatê: 'É loucura'

Em sua primeira aula de karatê, filhas de Virginia causam e dão show de fofura com suas reações durante estreia no esporte; veja o que aconteceu

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, começaram no karatê nesta quinta-feira, 03. Em sua rede social a influenciadora não deixou de compartilhar o momento da estreia das herdeiras no esporte e encantou.

Cada uma com sua personalidade e jeitinho, as herdeiras dos famosos causaram em sua primeira aula. Enquanto Maria Alice amou a ideia de colocar uma roupa para o momento, já que ela ama fantasias, Maria Flor ficou um pouco desconfiada e ficou com seu look normal.

Os papais ficaram de longe assistindo as pequenas e Virginia foi gravando e se divertindo com as reações das meninas. A primogênita ficou atenta ouvindo as ordens do professor e a do meio não sabia se acompanhava os comandos ou ir conversava com a mãe.

"Carateca pode dar soco no irmão em casa?', 'Pode', ai é loucura", divertiu a apresentadora ao ver a resposta de Maria Alice para a pergunta do professor.

Ainda nos últimos dias, Maria Alice surpreendeu com mais uma de suas fantasias. Já Maria Flor teve o convite virtual e o tema de sua festa revelados pela mãe. A personagem escolhida para a pequena tem tudo a ver com ela.

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. Veja o momento fofo aqui.