Virginia mostra postura das filhas com o irmão: 'O dia todo'

Após mais de uma semana do nascimento de José Leonardo, Virginia mostra como as filhas estão reagindo com o irmão em casa

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories nesta quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça.

Virginia Fonseca então gravou o momento cheio de amor e compartilhou com os internautas. "Será que as irmãs amam? Fica o dia todo em cima do irmão se deixar", falou sobre a postura fofa das mais velhas com o recém-nascido.

Após mais de uma semana do nascimento de seu terceiro filho, a famosa impressionou ao mostrar como está sua barriga 10 dias depois do parto. Quase sem nada, ela surpreendeu com o abdômen praticamente reto.

É bom lembrar que ao conhecerem o irmão, Maria Alice e Maria Flor ficaram bastante agitadas com a novidade. A primogênita quis brincar com ele de médico no hospital e ao voltarem para casa, elas choraram ao verem o bebê por ligação de vídeo.

Leia também:Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Virginia se emociona ao ver fotos dos três filhos juntos

A influenciadora digital Virginia Fonseca se emocionou ao mostrar as fotos do ensaio ensaio de seu filho recém-nascido, José Leonardo, de uma semana de vida. Nos cliques revelados pela empresária, o bebê apareceu com as irmãs, Maria Alice e Maria Flor.

Muito carinhosas, as herdeiras mais velhas da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceram segurando o caçulinha e dando abraços nele. Cheio de fofura, José Leonardo surgiu dormindo e usando um macacão de super-homem. Veja as fotos do trio aqui.