Virginia mostra convite virtual de festa de Maria Flor e revela tema

Faltando algumas semanas para Maria Flor completar dois anos, Virginia mostra convite virtual e encanta ao revelar tema escolhido para a festa

A filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, completará dois anos agora em outubro e a influenciadora revelou que já escolheram o tema para a comemoração. Nesta terça-feira, 01, a empresária postou o convite virtual do aniversário da herdeira e encantou ao mostrar que o tema tem tudo a ver com menina.

Dona de um bom apetite e sempre mastigando algo, sem perder a oportunidade de beliscar o que estão comendo a sua volta, Maria Flor terá uma festa inspirada na Turma da Mônica, afinal, seu jeitinho comilão lembra bastante e personagem Magali de Maurício de Souza.

No vídeo postado pela apresentadora do SBT foi possível ver que a festa acontecerá em Goiânia, cidade onde moram, e o dia escolhido foi o dia 22 de outubro, data realmente do aniversário da pequena. O tema ficou como: "Turma da Maria Flor em Floflo faz 2".

Vale lembrar que nos mesversário de três meses de Maria Flor, Virginia Fonseca vestiu a herdeira de Magali e fez a festinha no tema de Turma da Mônica. A primogênita, Maria Alice, de três anos, na época foi vestida de Mônica. Afinal, a mais velha ama uma fantasia.

Veja o convite virtual da festa de Maria Flor:

Virginia fala de atitude 'infantil' de Zé Felipe com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que Zé Felipe apronta com as filhas. Nesta segunda-feira, 30, quando já tinham colocado as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, para dormirem em seus quartos, a empresária contou que o cantor queria fazer uma brincadeira com a mais nova.

A apresentadora do SBT então comentou sobre o esposo ser "infantil" e querer fazer algumas "pegadinhas" com as meninas no horário que é para dormir. Virginia Fonseca contou que Zé Felipe queria assustar Maria Flor pela babá eletrônica. Saiba mais aqui.