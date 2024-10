Filha de Virginia, Maria Alice, surpreende com mais uma fantasia; veja

Fã de fantasias, filha de Virginia, Maria Alice, surpreendeu ao surgir vestida com look diferenciado; confira o que ela escolheu dessa vez

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, sempre surpreende com suas fantasias. A primogênita adora usar looks de personagens e encanta ao aparecer de super-heróis, profissões e outras personalidades.

Nesta terça-feira, 01, a pequena então apareceu pela primeira vez com uma roupa de astronauta e chamou a atenção com o modelito especial. Usando um macacão, imitando o uniforme de quem vai à Lua, Maria Alice deu um show de fofura.

Ao ser questionada pela mãe se estava de astronauta, a menina falou que não, mas que estava de Homem-Aranha, outro personagem que ela também já se vestiu. Vale lembrar que a empresária apoia a herdeira e a deixou colocar um look de Batman em sua festa de três anos.

Ainda nos últimos dias, Maria Alice ganhou a roupa de Power Ranger após cumprir a promessa de que deixaria a chupeta para sempre. A filha da apresentadora realmente parou de usar o objeto e foi recompensada com o macacão com máscara.

Veja a fantasia de astronauta de Maria Alice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia fala de atitude 'infantil' de Zé Felipe com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que Zé Felipe apronta com as filhas. Nesta segunda-feira, 30, quando já tinham colocado as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, para dormirem em seus quartos, a empresária contou que o cantor queria fazer uma brincadeira com a mais nova.

A apresentadora do SBT então comentou sobre o esposo ser "infantil" e querer fazer algumas "pegadinhas" com as meninas no horário que é para dormir. Virginia Fonseca contou que Zé Felipe queria assustar Maria Flor pela babá eletrônica. Saiba mais aqui.