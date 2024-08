Ana Paula Siebert se surpreende com pedido da filha para a escola: 'Dormir'

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, se surpreende com pedido inusitado da filha deles sobre look de ir para a escola; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, foi pega de surpresa nesta quarta-feira, 28, ao arrumar a filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, para ir à escola, a mesma instituição frequentada pela irmã, Rafaella Justus, as sobrinhas gêmeas, Chiara e Sienna, de Fabiana Justus, e a filha de Ticiane Pinheiro, Manuella Pinheiro Tralli.

Penteando o cabelo da herdeira, a loira apareceu conversando com ela e ficou surpreendida com um pedido da pequena. Morando em São Paulo, cidade que está com as temperaturas bem baixas, Vicky Justus mostrou toda sua esperteza ao pedir para a mãe para já dormir com o look para ir ao colégio.

"Sabe o que a Vicky pediu? Que ela quer um dia já dormir com a roupa de ir pra escola, eu vou comprar uma pra você. Ela falou: 'Mamãe, vamos já dormir com a roupa de ir pra escola?'", compartilhou a influenciadora. Em seguida, a famosa comentou com a filha que fazia isso também quando tinha idade dela e que gostava da estratégia.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert atualizou como está a adaptação de Vicky na nova escola após a pequena revelar seu drama pessoal no primeiro dia de aula. Em sua estreia no colégio, a pequena encantou com um look confortável, mas cheio de estilo e muito fofo.

Há 11 anos ao lado de Roberto Justus, a influenciadora mostrou nos últimos dias que ganhou uma surpresa do amado. É bom lembrar que eles se casaram em 2015 e há quatro anos tiveram Vicky Justus.

