Ana Paula Siebert choca ao mostrar conteúdo de seu cômodo favorito da fazenda

Após espaço de louças na fazenda ficar pronto, Ana Paula Siebert choca ao mostrar detalhes de seu local favorito na propriedade com Roberto Justus

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar como é o cômodo que foi construído para ela guardar seus inúmeros jogos de pratos, taças, talheres, acessórios e muito mais na fazenda. Em sua rede social, a influenciadora de luxo postou um vídeo exibindo os armários cheios e chocou com o conteúdo.

A mulher do empresário escolheu um tom de verde para os armários e bancadas serem confeccionados. As portas foram feitas de vidro para ficar de fácil visualização as louças. Ana Paula Siebert então revelou como organizou o espaço e surpreendeu com as gavetas repletas de itens.

Além de pratos, taças, copos, talheres, a loira mostrou que há presilhas diversas para os guardanapos, arranjos de flores e muito mais. "O louceiro da fazenda, meu lugar favorito, aqui eu relaxo e faço aquilo que amo! Montar nossas mesas, que organização impecável", escreveu ao exibir seu lugar predileto na fazenda da família.

Há 11 anos ao lado de Roberto Justus, Ana Paula Siebert mostrou nos últimos dias que ganhou uma surpresa do amado. É bom lembrar que eles se casaram em 2015 e são pais de Vicky Justus, de 4 anos. A pequena nos últimos dias começou na escola de Rafaella Justus.

