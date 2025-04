'Vale Tudo': conheça a real mansão dos Roitman na Zona Sul do RJ

Você sabia que o cenário da novela 'Vale Tudo' existe de verdade? Confira os cômodos do casarão localizado no Rio de Janeiro

A icônica mansão da família Roitman na novela Vale Tudo, que estreou a sua mais nova versão na grade de programação da TV Globo, não é cenográfica! Isso porque o casarão existe de verdade e fica localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Inclusive, as imagens inéditas do ambiente foram divulgadas pela International Academy Day, um dos mais importantes eventos do audiovisual e da televisão. Nele, empresários do setor de várias partes do mundo se reunem para discutir os caminhos do mercado de mídia.

Cerca de 300 convidado foram visitar as instalações da nova novela das 21 horas.

A mansão fica localizada no Glória, bairro histórico da Zona Sul do Rio de Janeiro, o novo cenário é uma locação inédita nas novelas da emissora dos Marinho.

O imóvel ocupa grande parte do quarteirão, fica colado à Igreja do Outeiro da Glória e tem uma vista para o Aterro do Flamengo e a Baía de Guanabara.

A localização da mansão sofreu uma mudança em relação a versão original. Em 1988, Roitman vivia em uma mansão no Joá, um dos bairros da Barra da Tijuca.

Confira, abaixo, o vídeo:

