Mel Maia compra carro esportivo de luxo e mostra veículo pela primeira vez

A atriz Mel Maia, de 20 anos, adquire uma BMW X6 com motor V8 biturbo e compartilha o resultado do 'trato' a mais dado ao automóvel

A atriz Mel Maia, de 20 anos, decidiu mostrar, pela primeira vez, o veículo de luxo que comprou aos seus seguidores nesta sexta-feira, 4. O carro, adquirido em março de 2024, é uma BMW X6 com motor V8 biturbo de alto desempenho e está disponível por R$ 1,2 milhão no site da marca alemã .

O carro blindado foi o primeiro carro da artista e, inclusive, recebeu um 'trato' a mais com aplicação de uma película anti riscos e detalhes do veículo em rosa. "Esse foi o resultado", disse nas redes.

Maia admitiu que ao comprar o carro ficou "obcecada' pelo novo 'filho'":

"Eu virei o meu pai. Aquela pessoa muita chata com a limpeza do carro. Pra entrar no meu carro depois da praia tem que tirar até o último grão de areia", contou à Quem. "É a primeira vez que eu tenho um carro, só que meu primeiro carro foi logo uma BM [W]. Então, tem muitas coisas aqui nesse carro que eu não estou acostumada. Eu já explorei, tem TV atrás, na frente".

Confira:

Cobranças para ter o corpo ideal

Recentemente, Mel Maia aproveitou o seu tempo livre para fazer um longo desabafo a respeito das cobranças relacionadas ao seu corpo nas redes sociais.

"Acabei de chegar da academia para ter uma conversa série com vocês sobre corpo e mente. Primeiro de tudo, eu sou atriz, mas eu faço conteúdo aqui para a internet de life style. Não é um conteúdo privado nem nada disso, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu queria dizer para vocês que eu treino por saúde e por muito tempo eu me senti pressionada a começar a treinar como uma atleta de alto rendimento, mas eu não sou uma atleta e está tudo bem vocês não conseguirem treinar todos os dias porque vocês estão ocupados trabalhando, cuidando da família... Está tudo bem", começou. Confira!

