Ana Paula Siebert se emociona com situação da filha na escola: 'Sozinha'

Ao levar sua filha com Roberto Justus para mais um dia de aula na escola, Ana Paula Siebert se emociona com questão na entrada

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou mais um momento da filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, na escola. Agora estudando na mesma escola que Rafaella Justus e as sobrinhas, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus, a pequena continua se adaptando com o novo colégio.

Isso porque, a herdeira da loira com o empresário estudava em uma escola melhor e aos poucos vem se acostumando com o espaço bem maior. Inclusive, nesta segunda-feira, 02, Vicky entrou pela primeira vez sozinha e Ana Paula Siebert compartilhou que quase chorou bastante no momento.

Tentando ser forte, a influenciadora encorajou a herdeira, mas revelou que ficou muito comovida ao vê-la dando seus passos sozinha. "E lá foi ela sozinha no pelo primeiro dia. Ela titubeou e eu dei aquele "empurrãozinho" que uma mãe que ama dá, mas caiu uma lágrima por aqui", disse ela.

É bom lembrar que, em seu primeiro dia na nova escola, Vicky revelou um drama pessoal e depois de alguns dias a mãe contou como estava a adaptação dela. Ainda nos últimos dias, quando as temperaturas estavam muito baixas em São Paulo, a pequena surpreendeu com um pedido inusitado para seu look para ir ao colégio.

