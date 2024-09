Ana Paula Siebert surpreende ao contar onde comprou bolsa de Vicky para escola

Após mostrar mochila de Vicky para a escola, Ana Paula Siebert surpreende ao contar onde comprou o item e preço 'baixo' chamou a atenção; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, surpreendeu nesta segunda-feira, 09, ao revelar onde comprou a mochila para sua filha com o empresário, a pequena Vicky Jutus, de 4 anos, ir para a escola.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e das sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus, a herdeira mais nova do milionário sempre dá um show de fofura com seus looks para estudar e sua mochila tem chamado a atenção.

Ana Paula Siebert então revelou onde adquiriu o acessório de Hello Kitty e com o nome gravado da garota. Acostumada a comprar itens de grife, de alto valor, a loira surpreendeu ao falar que comprou a bolsa em uma loja nos EUA e por um "baixo" custo.

Depois de investir R$ 5 mil em uma sapatilha e mais de R$ 20 mil no vestido para Vicky ir à festa de 15 anos de Rafaella Justus, a influenciadora teria pago cerca $ 74, o que dá por volta de R$ 461, um valor considerado baixo se comparado com os preços que ela costuma pagar por suas coisas.

Na última quinta-feira, 05, Ana Paula Siebert levou Vicky Justus para conhecer alguns bichinhos e a pequena surpreendeu com sua coragem ao pegar as mãos sapo e lagarto. Nos últimos dias, a loira se emocionou ao deixar a herdeira na escola.

Ana Paula Siebert esclarece retirada de item de sua aparência

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mudou um detalhe de sua aparência e chamou a atenção dos seguidores. Após usar por bastante tempo as unhas alongadas, a loira surgiu com as unhas bem curtinhas e ao natural.

Dona de um estilo elegante e luxuoso, a eleita do empresário explicou o motivo de ter tirado o item de suas produções. Muito elogiada pela novidade, a mãe de Vicky Justus esclareceu que gosta dos dois tipos e que para suas seguidoras ficarem tranquilas que ela não tirou o alongamento por achar deselegante. Saiba mais aqui.