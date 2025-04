Virginia Fonseca exibe barriga negativa ao posar de biquíni

Em suas redes sociais, a digital influencer Virginia Fonseca postou uma foto em que aparece de biquíni e exibiu sua boa forma

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está curtindo uns dias com a família em sua mansão em Mangaratiba, localizada no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, 4, a famosa aproveitou o tempo livre para tentar renovar o bronzeado, mesmo com o clima nublado.

Virginia usou um biquíni branco e vermelho e exibiu a sua barriga negativa na foto. "Tentando pegar um sol, mas está difícil", disse ela. Em seguida, a famosa saiu da região da piscina devido à chuva.

Presente luxuoso

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais o presente de aniversário adiantado que recebeu da sócia e amiga Samara Pink, junto com o marido, Thiago Stabile. A esposa de Zé Felipefoi presenteada com um relógio Rolex, marca suíça considerada uma das mais caras e luxuosas do mundo.

“Olha só, mais presentes chegaram. Olha esse relógio, que coisa mais linda! Ele é pequenininho do jeito que eu queria, dourado. Eu amei, é muito perfeito, pessoalmente é ainda mais perfeito”, disse a influenciadora em seus stories.

Não é a primeira vez que as amigas presenteiam uma à outra com itens de luxo. Em 2024, as sócias que fazem aniversário em datas próximas, escolheram dar relógios de marca como forma de celebração.

A empresária comemora seu aniversário no próximo domingo, dia 6, e reuniu familiares e amigos em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para celebrar seus 26 anos. Os pais de Zé Felipe, Poliana Rocha e o cantor Leonardo, acompanham a celebração ao lado da família.

A empresária Virginia Fonseca presenteou a sócia, Samara Pink, com um anel da grife francesa Cartier, em comemoração ao seu aniversário de 32 anos na quarta-feira, 26. Além da amizade, as duas compartilham a gestão de uma empresa de beleza.

