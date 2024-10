Ana Paula Siebert fala sobre receber cantadas na rede social: 'Pouco'

Casada com Roberto Justus, Ana Paula Siebert fala sobre receber 'investidas' na rede social mesmo sendo comprometida com o famoso

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, revelou se recebe cantadas em sua rede social. Nesta quarta-feira, 02, a loira abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e recebeu uma dúvida sobre o assunto.

Casada com o empresário, com quem tem uma filha, desde 2015, a famosa contou que recebe poucas "investidas" na internet. Ana Paula Siebert então deixou claro que não dá nenhuma abertura para isso e que acredita que por isso não há tantas mensagens desse tipo.

"Gente acreditam que pouco?! Acho que a minha postura deixa claro que eu jamais daria corda pra isso sendo casada", esclareceu sobre ser comprometida e apaixonada pelo pai de sua filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora se derreteu ao falar sobre o físico de Roberto Justus. A eleita do empresária também falou sobre terem ciúmes um do outro. "Não! Minha opinião é a seguinte (e a dele também) quando um não quer, não impede o outro de ir”, declarou sobre ir a eventos sozinha.

Ana Paula Siebert e filha usam looks de quase R$ 50 mil para viagem

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, não brinca na hora de montar seus looks e os da filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. Mais uma vez, a loira surpreendeu com seu estilo caro e elegante ao montar uma produção combinando com a herdeira para viajar para a Bahia.

Na quinta-feira, 26, momentos antes de embarcar no jatinho particular para a viagem com o esposo e a menina, Ana Paula Siebert exibiu os detalhes de seu look e impressionou com as peças de grife, estampadas e de cor amarela.

Repetindo a calça que usou no Dia dos Pais, que custa R$ 10.750, a influenciadora deu um novo visual para a roupa ao colocá-la com uma regata branca e um lenço da mesma estampa. O acessório é avaliado em torno de R$ 4.970. Já nas mãos, ela colocou uma bolsa de outra grife e que vale R$ 16.864. Nos pés, o tamanco de uma outra marca de luxo pode passar o valor de R$ 6 mil. Saiba todos os detalhes aqui!