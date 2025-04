Dira Paes marca presença com filho em evento e semelhança impressiona. Veja!

Dira Paes marcou presença no lançamento do filme G-20, no Rio de Janeiro, acompanhada pelo filho e a semelhança entre os dois impressionou

Nesta sexta-feira, 4, aconteceu o lançamento do filme G-20, com Viola Davis, no Brasil. O evento aconteceu no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

A artista internacional inclusive esteve presente na ocasião. Além dela, muitos famosos brasileiros também fizeram questão de marcar presença.

Entre eles, estava Dira Paes, que esbanjou elegância ao usar uma blusa verde e uma calça social preta. A atriz estava acompanhada pelo filho Inácio, de 16 anos, fruto do seu casamento com Pablo Baião.

O rapaz, que estava com uma camisa social, posou ao lado da mãe para os fotógrafos presentes no local. A semelhança entre mãe e filho impressionou os presentes, já que eles são idênticos. Dira e Pablo também são pais de Martim, de nove anos.

No filme G-20, um dos mais importantes encontros governamentais do mundo é cercado por terroristas. A Presidente dos Estados Unidos Danielle Sutton (Viola Davis) é o alvo número um dos criminosos que atacam a cúpula dos governantes reunida na Cidade do Cabo na África do Sul. O plano dessa gangue é reunir os dados e as informações faciais das maiores autoridades do mundo com o objetivo de controlar os mercados e a economia mundial, utilizando ferramentas de deepfake para isso.

Dia de praia

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Dira Paes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos ao lado de sua família.

A artista aproveitou o dia ensolarado para ir à praia com o marido, Pablo Baião, e os dois filhos, Inácio, de 16 anos, e Martin, de nove, e não escondeu a felicidade por curtir momentos ao lado deles. "Família + praia = férias", escreveu a artista ao publicar as imagens no feed do Instagram.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Oh família linda!!", disse uma internauta."Uau que família maravilhosa e linda. Que Deus abençoe todos vocês sempre", desejou uma seguidora. "Combinação perfeita", afirmou uma fã. "Ahh que lindos", falou mais uma.

