Filha de Roberto Justus é flagrada em carrinho caríssimo; veja quanto custa

Ao chegar ao Brasil após férias nos EUA, filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert é flagrada se escondendo em carrinho de grife bem caro; confira

A filha caçula de Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, chamou a atenção ao chegar ao Brasil nesta terça-feira, 06, em grande estilo. Sendo empurrada pela mãe, a influenciadora Ana Paula Siebert, a pequena encantou ao se esconder das câmeras e impressionou ao surgir em um carrinho de luxo.

Usando um aerolook confortável, mas com toques especiais, como o tênis de grife, a herdeira do empresário não passou despercebida ao aparecer deitada no item também de grife e que custa mais de R$ 20 mil.

Isso mesmo, Vicky Justus mais uma vez não passou despercebida ao surgir em seu acessório estampado com o logo da marca italiana Fendi que pode chegar ao valor de R$ 21.520. Além disso, uma bolsa de bebê, também da grife, apareceu pendurada no carrinho e custa em torno de R$ 14.242.

Dona de um estilo chique e caro, a influenciadora de luxo Ana Paula Siebert sempre impressiona com suas produções. Nos últimos dias, ela encantou ao aparecer com a herdeira na praia vestindo um maiô de R$ 2 mil.

Veja a filha de Roberto Justus usando carrinho de grife; veja as fotos:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Ana Paula Siebert mostra encontro de sua filha com a de Ticiane Pinheiro

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, fez uma festa junina particular para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, na área externa no condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Além de receber os amiguinhos da escola, as sobrinhas, filhas de Fabiana Justus, a pequena ainda recepcionou, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Em sua rede social, a mulher do empresário milionário compartilhou o encontro das duas e encantou. Usando um look caipira, a caçula da apresentadora da Record TV chegou à festa junina da filha mais nova de seu ex-marido. A duplinha então se abraçou e mostrou ser amiga. Veja o momento aqui.