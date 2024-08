Ticiane Pinheiro mostra 1º dia de aula da caçula na escola de Rafaella Justus

Momento especial! Ticiane Pinheiro mostra a caçula indo para seu primeiro dia de aula na escola de Rafaella Justus, a mesma de Vicky Justus; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, teve seu primeiro dia na escola nova nesta segunda-feira, 12. O colégio é o mesmo da primogênita da jornalista com Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, e da caçula do ex-marido com Ana Paula Siebert Justus, Vicky Justus.

Empolgada com a mudança de sua herdeira mais nova, a famosa gravou a pequena pronta para a novidade já no carro. Todo arrumada, Manuella apareceu com um look lilás e mochila rosa nas costas. Além de ter feito um penteado com laço no cabelo.

"Primeiro dia de aula da Manu na escola nova, né Manu? Feliz? Você vai pra escola da Rafa, da sua irmã? Gente, a Manu hoje vai encontrar com a Rafa na escola, muito legal, a Rafa tá lá na casa do pai, ela vai de lá e vai encontrar com você na escola", compartilhou o momento com a menina.

É bom lembrar que Ticiane Pinheiro e Roberto Justus matricularam as filhas, frutos de seus novos relacionamentos e com idades próximas, entre 4 e 5 anos, na mesma escola: “Chegando na nova escola, uma nova etapa da vida. Manu vai para escola da irmã e está muito feliz”, a apresentadora se derreteu ao compartilhar a novidade exibindo a caçula com Vicky Justus.

Ticiane Pinheiro fala sobre Roberto Justus ser pai de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro mais uma vez mostrou ter uma ótima relação com o ex-marido, o empresário Roberto Justus, que é o pai de sua filha, Rafaella Justus de 15 anos. Em sua rede social, a esposa de Cesar Tralli compartilhou uma foto dele com a herdeira e falou sobre o papel dele como pai.

Aproveitando o Dia dos Pais neste domingo, 11, a jornalista fez uma declaração para o ex-esposo, que atualmente é casado com a influenciadora Ana Paula Siebert, com quem teve Vicky Justus, de 4 anos. Veja mais aqui.