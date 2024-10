Sheron Menezzes impressiona ao exibir corpo musculoso em treino na academia

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores ao mostrar seu corpo musculoso durante um treino pesado na academia

Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao compartilhar um pouco do seu treino pesado na academia.

Através dos Stories do Instagram, a atriz mostrou seu treino de superiores e chamou a atenção ao exibir seu corpo musculoso. Para o treino, Sheron surgiu usando um look todo preto, que destacou suas curvas. "A última série do treino é a cara de dor... socorro!", escreveu a famosa na legenda.

Essa não é a primeira vez que o corpaço de Sheron impressionou os internautas. Durante uma viagem ao Ceará com o filho, Benjamin, de sete anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard, a atriz ganhou elogios ao exibir seu corpaço enquanto usava um maiô cavado preto e uma camisa branca em meio a uma linda paisagem.

Confira:

Sheron Menezzes na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes treinando na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Filho de Sheron Menezzes ganha festão em seu aniversário de 7 anos

Benjamin, o filho de Sheron Menezzes e Saulo Bernard, ganhou um festão para comemorar seu aniversário de sete anos ao lado dos familiares e amigos. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme 'Avatar'.

"Celebrando meu guri… meu Benji! Sete anos de magia e descobertas, e hoje, com o brilho nos seus olhos, vejo seu mundo ganhar vida, colorido pelo seu sonho de ser parte de Pandora. É tão bom te ver crescer, realizar seus sonhos e viver essa felicidade pura, que me faz redescobrir o mundo através de você, meu filho. Passarinho, que essa alegria te acompanhe sempre e que cada dia seja uma nova aventura repleta de cor e amor. Mamãe e papai estarão aqui pra te apoiar, guiar e amar sempre!", escreveu. Veja o vídeo!

