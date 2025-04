Alice Wegmann comenta sobre 'relação aberta' com a Globo

Em suas redes sociais, Alice Wegmann celebrou os 60 anos da Rede Globo e comentou sobre seu novo modelo de trabalho com a emissora

Em suas redes sociais, Alice Wegmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, a atriz celebrou os 60 anos da Rede Globo e comentou sobre o seu novo modelo de trabalho com a emissora. Alice não tem mais contrato fixo com a Globo e recebe apenas por obra, o que ela apelidou de "relação aberta".

"60 anos de TV globo e já estou aqui há 15. Para sempre grata a essa casa que me deu tantas boas oportunidades nessa vida. Mesmo com a nossa relação aberta de agora, não deixei de trabalhar aqui por nem um ano e com todo o meu coração. É lindo demais poder fazer parte disso e crescer ao lado de pessoas tão inspiradoras para mim e para o Brasil inteiro. Dia de festa, dia de Odete Roitman, dia de Vale Tudo", escreveu ela na legenda da publicação.

Atualmente, Alice Wegmann está no ar como Solange em Vale Tudo, novela exibida na faixa das 21h pela emissora.

Polêmica

A atriz Alice Wegmann chamou a atenção ao deixar um recado especial para a atriz Bella Campos nas redes sociais. A mensagem dela foi feita após a amiga ser envolvida em uma polêmica com o ator Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo.

Na tarde de quinta-feira, 17, Bella compartilhou uma selfie no Instagram durante uma gravação. Na legenda, ela apenas colocou o emoji de um coração preto. Então, nos comentários, Alice deixou um recado especial.

“Uma deusa! Eu te venero, mulher”, disse Alice. Então, outras famosas também demonstraram apoio para Bella. “Amo”, disse a autora Manuela Dias. “Muito amor para você, Bella”, afirmou Heslaine Vieira. “Linda! Amo muito. Sempre!”, comentou Sarah Oliveira.

Vale lembrar que Bella Campos e Cauã Reymond estão envolvido em uma grande polêmica. Os dois vivem atritos nos bastidores da novela Vale Tudo. Tudo começou quando Bella descobriu que Cauã reclamou da atuação dela para a direção da Globo. Então, ela foi até o compliance da emissora para abrir uma reclamação formal contra a postura dele. Inclusive, eles foram vistos discutindo no estacionamento dos estúdios da Globo.

