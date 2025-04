Beatriz Reis e Carol Marra usam o mesmo vestido em festa da Globo

A ex-BBB Beatriz Reis e a atriz Carol Marra escolhem a mesma peça para usar no evento de celebração dos 60 anos da TV Globo nesta segunda-feira, 28

Nesta segunda-feira, 28, a ex-BBB Beatriz Reis e a atriz Carol Marra foram clicadas usando o mesmo vestido no Show 60 anos, festa de 60 anos da TV Globo na Farmasi Arena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O modelo preto, com recorte e laço nas costas é da grife Vitor Zerbinato.

As duas também surgiram com os cabelos presos, com risca no meio, mas Carol usou meia fina preta com scarpin, e Bia foi com as pernas nuas e salto com pulseira no tornozelo.

Bia falou sobre o seu look. "Hoje, o look é um pouco mais fashionista. Tem uma cauda que traz uma dramaticidade… Tem pele, transparência, decote, que eu adoro. Fiz um coque polido, bem do jeito que eu gosto. Como vocês sabem, estou estudando moda, então, vim com um visual bem 'tapete vermelho' mesmo", explicou. E disse não se importar com a coincidência fashion. "De jeito nenhum! Quero encontrar Carol Marra! Temos bom gosto!", garantiu.

Show 60 anos da Globo

O show dos 60 anos da Globo reune na arena grandes nomes da dramaturgia, do esporte e do jornalismo.

“Para celebrar os 60 anos da TV Globo, escolhemos fazer um tributo à televisão e trazer a magia dos bastidores para o centro da narrativa do show. Os Estúdios Globo se transformam no cenário dessa grande comemoração, com números musicais nas cidades cenográficas e cenas inéditas de dramaturgia, protagonizadas por talentos e personagens que marcaram essas seis décadas de história. Um palco grandioso também foi criado para receber encontros musicais inéditos, apresentações especiais de Esporte e Jornalismo, artistas e plateia — numa festa à altura da trajetória desta televisão que faz parte há tanto tempo da vida dos brasileiros”, contou a diretora artística Antonia Prado.

