Graciele Lacerda impressiona com relato do parto da filha: 'Perdi muito sangue'

A influenciadora digital Graciele Lacerda gravou um vídeo contando os detalhes do começo da gravidez e do parto da primeira filha, Clara

Na noite desta segunda-feira, 28, Graciele Lacerda compartilhou em suas redes sociais um vídeo com os detalhes do parto de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, que está com quatro meses. "Finalmente consegui gravar o relato do meu parto para vocês. Foram momentos incríveis, cheios de emoção! Mas, como sempre, Deus esteve no controle o tempo todo", disse ela na legenda do vídeo.

A influenciadora digital começou o relato recordando o começo da gestação. "Desde que eu descobri que estava grávida, os três primeiros meses foram bem angustiantes para mim. Como eu passei por seis FIV (Fertilização In Vitro), e cada FIV eu tive situações diferentes, então eu tinha medo. Medo da gravidez não vingar, medo da gravidez não ir para frente, medo de acontecer alguma coisa. Então, fora os três meses que eu tive que esconder, nem para a minha mãe eu pude falar...", contou.

Com as mudanças no corpo e a ansiedade para poder relevar que estava grávida, Graciele acabou engordando. Depois que pode anunciar, ela conseguiu controlar a alimentação. "Quando pude contar para todo mundo, consegui relaxar um pouco e controlar melhor minha alimentação e meu peso", confessou ela, que engordou 14 kg durante a gestação.

Mas foi logo após o anúncio que a mulher de Zezé passou por um grande susto. "No dia em que anunciei que estava grávida, eu tive um sangramento e eu fiquei com muito medo, achei que estava perdendo a Clara...", recordou a famosa, que realizou e constatou que estava tudo bem com ela e com o bebê.

Quando estava com 35 semanas de gestação, durante uma consulta, Graciele descobriu que sua pressão estava alta e foi diagnosticada com pré-eclâmpsia. "Minha pressão estava 15x10. Nunca tive problema de pressão alta... Se eu fosse para o hospital, eles iriam me internar. Implorei para não ser internada. Não estava sentindo nada, e eu tentando relaxar para minha pressão abaixar para eu poder ir embora", contou ela, que precisou tomar remédios e ser monitorada pelo médico, além disso, não pôde mais fazer atividades físicas.

Como foi o parto?

Enquanto era monitorada a cada dois dias, o médico percebeu que Clara estava com dificuldade para ganhar peso. "Meu médico dizia: 'engordar, ela engorda fora. Ela só não pode faltar oxigênio'", recordou Graciele, que precisou realizar vários exames e conseguiu levar a gestação até as 37 semanas.

"A Clara estava para nascer no dia 12 de janeiro... eu estava calculando que ela viria 4 ou 5 de janeiro, uma semana antes. Com essa situação da pressão meu médico disse que ela não iria chegar na semana de janeiro... E ele acabou me convencendo a antecipar o parto, contrariada porque eu não queria que ela nascesse no natal", então ela marcou para o dia 27, pois não daria para ter um parto normal por causa da pressão e assim Zezé conseguiria acompanhar o parto, pois no dia 29 ele viajaria para realizar shows.

"Dia 24 de manhã eu comecei a sentir uma cólica, para mim era uma cólica, uma coisa esquisita. Meu médico disse que era uma contração de treinamento. Só que estava bem sutil, então eu nem me preocupei. Depois passou, eu não senti mais nada. Eu só voltei a sentir quando estava indo para a casa da Wanessa passar o Natal...", recordou.

Foi então que Graciele e Luciele Lacerda decidiram brincar que a bolsa tinha estourado para fazer uma brincadeira com Zezé. "Ela pegou uma bexiga, encheu de água e me deu embaixo da mesa. Eu estava sentada, todo mundo estava comendo a sobremesa, eu peguei a bexiga e estourei e foi aquela loucura toda que vocês viram o vídeo. Ali foi realmente uma brincadeira."

Durante um amigo secreto com a família, a influencer passou a sentir mais contrações e seu médico mandou ela ir para o hospital. Após brincar com a família, ela foi para casa, tomou um banhou, pegou a mala e foi para o hospital, mas com a esperança de que Clara não iria nascer no Natal. "As contrações foram aumentando, meu médico fez um toque e eu estava com 4 cm de dilatação, a cabeça da Clara estava totalmente encaixada... Ela escolheu dia 25 para nascer, exatamente o que a gente fugia."

"Me deu uma emoção muito forte, gente. Eu chorei muito o parto inteiro, porque eu fiquei com medo, angustiada de imaginar cortando minha barriga do outro lado. Eu fiquei nervosa com isso, muito tensa... E demorou muito", recordou ela, que após ficar com a filha um pouco nos braços começou a passar mal.

"Eu descobrir que eu perdi um litro e meio de sangue . A Clara estava encaixada e meu médico não conseguia tirar ela. Ele subiu em cima de mim e eu lembro que eu ficava balançando ma cama, era o momento que ele estava tentando tirar ela e ele não estava conseguindo. Com isso eu perdi muito sangue . Uma enfermeira, com a mão mais fina, conseguiu puxar e tirar a cabeça da Clara e tirar ela, mas aí eu já tinha perdido muito sangue, a minha pressão tinha ido a 19. Por isso que eu comecei meio que a desfalecer", relatou ela, que precisou tomar medicamente após a pressão baixar.

Graciele terminou o relato ressaltando que apesar da filha ter nascido pequena, pois teve dificuldade de ganhar peso na reta final da gestação, ela não teve nenhum problema. "Não tive nenhum problema com ela, mesmo ela nascendo sem engordar muito por causa da doença [pré-eclâmpsia]. Hoje ela está aí, saudável, graças a Deus", finalizou.

