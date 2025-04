Autora bestseller é assassinada aos 58 anos em barco na Alemanha

A escritora Alexandra Fröhlich é encontrada morta por parentes em sua casa flutuante em Hamburgo, na Alemanha; o assassino seria alguém conhecido pela autora

Autora bestselles alemã, Alexandra Fröhlich foi assassinada, aos 58 anos, no barco onde morava em Hamburgo, na Alemanha. O corpo dela foi encontrado por parentes na última terça-feira, 22, de acordo com a polícia.

Segundo reportagem do jornal The Guardian, Fröhlich morreu entre meia-noite e 5h30. Ao encontrarem o corpo, os parentes ligaram para os bombeiros, que alertaram a polícia. O que a imprensa mundial sabe até o momento é que Fröhlich foi vítima de um ataque violento e a polícia está investigando o caso. O assassino seria alguém conhecido pela autora.

A imprensa também noticiou que mergulhadores estavam presentes na cena do crime, possivelmente investigando a possibilidade de a arma do crime ter sido jogada no rio Eribe embaixo do barco de Alexandra.

Quem foi Alexandra Fröhlich?

Alexandra Fröhlich foi uma jornalista e romancista com grande destaque na Europa. Começou a carreira como jornalista na Ucrânia, onde fundou uma revista feminina.

Em 2012, Alexandra iniciou sua carreira como romancista com seu romance de estreia bestseller, Minha Sogra Russa e Outras Catástrofes (título livre, já que a autora não foi traduzida no Brasil). O livro foi descrito pela crítica como "uma hilária sátira entre ocidente e oriente". A autora também fez sucesso com Esqueletos no Armário.

