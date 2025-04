60 anos da Globo: Veja os looks dos famosos para o show especial

Elenco da Globo se reúne em noite de festa para celebrar os 60 anos da emissora com show especial no Rio de Janeiro

Na noite desta segunda-feira, 28, a TV Globo reuniu os artistas do seu elenco para celebrar os 60 anos da inauguração da emissora. O evento aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de vários artistas que fazem parte da história do canal.

O encontro das celebridades aconteceu para que pudessem participar e acompanhar o show especial da Globo, que acontecerá mais tarde e será exibido ao vivo na TV logo após a novela Vale Tudo.

Entre os artistas presentes estavam Fátima Bernardes, Solange Couto, Déa Lucia, Luis Fernando Guimarães, Alexandre Borges, Zeca Camargo, Renata Ceribelli e muito mais. Veja as fotos nas galerias abaixo:

Os looks das famosas

A elegância dos famosos

O show dos 60 anos da Globo reuniu na arena grandes nomes da dramaturgia, do esporte e do jornalismo. O evento contou com apresentações musicais de Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho.



“Para celebrar os 60 anos da TV Globo, escolhemos fazer um tributo à televisão e trazer a magia dos bastidores para o centro da narrativa do show. Os Estúdios Globo se transformam no cenário dessa grande comemoração, com números musicais nas cidades cenográficas e cenas inéditas de dramaturgia, protagonizadas por talentos e personagens que marcaram essas seis décadas de história. Um palco grandioso também foi criado para receber encontros musicais inéditos, apresentações especiais de Esporte e Jornalismo, artistas e plateia — numa festa à altura da trajetória desta televisão que faz parte há tanto tempo da vida dos brasileiros”, contou a diretora artística Antonia Prado.

