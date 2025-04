Filho de Carla Perez impressiona ao exibir corpo musculoso após treino intenso

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um vídeo exibindo seus músculos

Victor Alexandre, filho de Carla Pereze Xanddy, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 9, ao exibir seu corpo musculoso.

No vídeo postado em seu perfil, o rapaz, que está com 21 anos, aparece exibindo suas coxas musculosas enquanto faz poses em frente ao espelho após realizar um treino pesado. "Leg Pump", escreveu ele na legenda da publicação.

Impressionados com o físico de Victor Alexandre, os internautas encheram o post de elogios. "Perfeito", disse um seguidor. "Respeita", comentou outro. "O homem tá crescendo a cada dia", observou um fã. "Passada", falou mais uma.

O herdeiro de Carla Perez e Xanddy treina pesado desde 2020. "Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação", revelou em uma conversa com os seguidores.

Confira:

Carla Perez homenageia o filho em aniversário

Em suas redes sociais, Carla Perez sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. No dia 20 de dezembro, a dançarina publicou em sua conta no Instagram um vídeo no estilo boomerang em que aparece dando um beijo no filho Victor Alexandre, que completou 21 anos de vida.

"Hoje é o seu dia, meu filho amado. Parabéns. Que orgulho ser sua mãe, orgulho de um rapaz lindo por dentro e por fora, admirado por todos a sua volta. Eu te amo tanto que chega o meu coração dói. Te amo muitão! Saiba que mesmo distante, mamãe ora todos os dias para que Deus em sua infinita bondade cuide de você, te livre de todo e qualquer mal, te dê muita saúde, paz, amor, alegria e que as bençãos do Senhor se multipliquem na sua vida, na sua casa e de seu love. E eternamente vou te dizer: Te amo infinito e além", escreveu ela. Veja a publicação!

