A influencer e apresentadora do Sabadou, do SBT, Virginia Fonseca afirma que nem sempre acerta, mas tenta ser referência para os seus seguidores

A influencer Virginia Fonseca, que comanda o programa Sabadou, no SBT, tem mais de 53 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Com os números exorbitantes, a loira decidiu falar sobre a sua influência na web. Em entrevista à Quem, ela explicou que leva uma vida normal, e que o que muda é a proporção que as coisas tomam. Por isso, tudo precisa ser muito regrado e ainda assim, admite que acaba errando às vezes.

“A gente fica tenso com cada coisa que vai postar, claro. A gente é ser humano, temos uma vida como qualquer outro e, como qualquer um, erra e acerta. E, como qualquer casal, briga. É do mesmo jeito, é a mesma coisa: a diferença é que a gente tem visibilidade. Tudo que fazemos, a gente tem que regrar muito o que posta. Às vezes a gente erra, às vezes acerta. O que importa é o carinho do público. Eles entendem. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Tento passar bons exemplos para as pessoas, mas vou errar até o último dia da minha vida”, disse.

No último sábado, 26, Fonseca eternizou a viagem ao Japão com uma tatuagem e reclamou da dor, ao lado do marido, Zé Felipe:

“Olha… nossa, dói demais! Vou te falar, dói demais. Não sei se é porque no Brasil a gente usa pomada, aí aqui a gente perguntou se existe e ele (tatuador) falou: ‘Não, o japonês não usa pomada’. É uma dor que, vou te falar, estou arrepiando toda, até do lado da bochecha”, entregou a jovem.

Conheça Virginia Fonseca

Considerada como a maior influenciadora do país, Virginia também é empresária. Nascida nos Estados Unidos, ela ficou famosa fazendo vídeos para as redes sociais e ainda mais notoriedade durante seu namoro com Rezende.

Em 2020, ela começou a namorar com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha. Pouco tempo depois, se casou e ficou grávia de Maria Alice. Com a maternidade, a famosa bombou suas redes sociais e expandiu ainda mais o seu núcleo de fãs, até chegar sua segunda gravidez de Maria Flor.

Ela também lançou a sua própria marca de cosméticos, a wepink, e se tornou mãe do terceiro filho, José Leonardo. Atualmente, Virginia comanda o programa Sabadou com Virginia nas noites de sábado no SBT.

