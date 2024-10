Filho de Sheron Menezzes ganha festão em seu aniversário de 7 anos

Nas redes sociais, a atriz Sheron Menezzes mostrou os detalhes da festa temática do filho, Benjamin, que completou sete anos

Benjamin, o filho de Sheron Menezzes e Saulo Bernard, ganhou uma festão para comemorar seu aniversário de sete anos ao lado dos familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme 'Avatar'. Para a festa, o aniversariante surgiu fantasiado como os personagens e os papais usaram looks na cor azul.

Ao compartilhar as imagens, Sheron falou sobre comemorar mais um ano de vida de Benjamin. "Celebrando meu guri… meu Benji! Sete anos de magia e descobertas, e hoje, com o brilho nos seus olhos, vejo seu mundo ganhar vida, colorido pelo seu sonho de ser parte de Pandora", iniciou.

"É tão bom te ver crescer, realizar seus sonhos e viver essa felicidade pura, que me faz redescobrir o mundo através de você, meu filho. Passarinho, que essa alegria te acompanhe sempre e que cada dia seja uma nova aventura repleta de cor e amor. Mamãe e papai estarão aqui pra te apoiar, guiar e amar sempre!", completou a famosa.

Sheron Menezzes homenageia o filho

No último sábado, 19, Sheron Menezzes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho, Benjamin. O menino, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard, completou sete anos de vida. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos especial do herdeiro e escreveu uma linda mensagem.

"Hoje faz sete anos que trouxe ao mundo a coisa mais linda que meus olhos já viram... A melhor parte de mim, aquela energia que ilumina e contagia todos ao redor. O abraço mais apertado, o beijo mais doce. Esse pedacinho de gente que me transformou em uma pessoa muito melhor...", escreveu Sheron em um trecho da homenagem. Veja a publicação completa!