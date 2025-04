Camila Pitanga revive Bebel, de Paraíso Tropical, para festa da Globo

Em celebração aos 60 anos da Globo, Camila Pitanga se inspira em look icônico da personagem Bebel, da novela Paraíso Tropical

A atriz Camila Pitanga agitou as redes sociais ao mostrar o seu look para curtir o show de 60 anos da Globo. Na noite desta segunda-feira, 28, ela se inspirou em uma personagem icônica de sua carreira para comemorar o aniversário a emissora de TV.

A estrela usou um vestido rosa inspirado na personagem Bebel, que foi interpretada por ela na novela Paraíso Tropical de 2007. Na época da história, a garota de programa roubou a cena com seu estilo único de falar e as cenas divertidas.

Agora, Pitanga recriou o modelito para brilhar na celebração. "60 anos de @tvglobo com muita CATIGURIA! Vocês pensaram que Bebel ia ficar de fora? Impossível! Até porque ela faz parte dessa história linda. Que delícia tá sendo reviver essa personagem ICÔNICA! Vem comigo acompanhar essa festa linda que a Glô merece!", disse ela.

Recentemente, Camila Pitanga relembrou os bordões de Bebel em Paraíso Tropical. "Um trabalho é um trançado de muitas pessoas… Por exemplo, esses bordões da Bebel, que tanto amamos, nasceram no texto, claro, mas assumiram uma vida maior, como um tesouro mesmo, no encontro com múltiplos talentos", disse ela ao Gshow, e completou: "'Cueca Maneira' tem muito do meu amado diretor Dennis Carvalho, 'Catiguria' tem muito do meu amigo Chico Diaz. São contribuições irmanadas de muita cumplicidade. Como sou grata a eles".

Camila Pitanga fez participação em novela da Globo

A atriz Camila Pitanga estava longe das novelas da Globo desde 2016, quando protagonizou a novela Velho Chico. Porém, ela retornou às tramas da emissora em 2025 com uma participação especial na novela Dona de Mim, nova trama das 7. Ela interpretou Ellen, mãe de Sofia, no primeiro capítulo da história.

Antes disso, a artista brilhou em uma novela em outro veículo de comunicação. Camila Pitanga esteve no elenco de Beleza Fatal, do streaming Max, na qual interpretou Lola e conquistou o público.

