Sheron Menezzes ostenta corpaço ao usar maiô cavado: "Perfeita"

De férias, a atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao ostentar seu corpaço com um maiô cavado

Sheron Menezzes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao compartilhar alguns cliques em que aparece esbanjando beleza na praia.

A atriz está curtindo as férias no Ceará ao lado do filho, Benjamin, de seis anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard, e chamou a atenção por exibir seu corpaço ao usar um maiô cavado preto e uma camisa branca, enquanto fazia várias poses no belo cenário.

"Vento, sol e mar... Energia renovada", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Maravilhosa demais", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "A paisagem é uma mera ilustração diante da sua beleza!", falou um fã.

No começo do mês, Sheron ostentou seu corpo definido ao surgir com um biquíni conceitual durante um passeio de barco. "Fui nadar com o boto e virei sereia", disse ela ao curtir o pôr do sol em alto-mar.

Vale lembrar que a atriz está longe da TV desde o fim da novela 'Vai na Fé' (2023), da Globo, em que interpretou a protagonista Sol.

Confira:

Sheron Menezzes divide clique encantador com o filho, Benjamin

Recentemente, Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros do filho, Benjamin, de seis anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo do herdeiro em sua aula de natação e ficou muito feliz com a evolução dele. "Aprendendo a virar a cabeça pra respirar... até hoje eu não sei", confessou ela.

Depois, Sheron postou uma foto em que aparece agarradinha com Benjamin e ganhando um beijo do herdeiro na bochecha. Ao dividir o momento encantador, a artista se declarou para ele: "Vida", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração. Confira as fotos!