Eliana impressiona ao exibir seu físico atual ao treinar na academia; veja

Saradíssima! Eliana impressiona ao postar vídeo se exercitando na academia de sua mansão; apresentadora revelou físico atual

A apresentadora Eliana chamou a atenção nesta quarta-feira, 16, ao postar um vídeo treinando na academia de sua mansão. Cheia de estilo, a loira apareceu se exercitando com muita classe e impressionou ao revelar seu físico atual.

Usando um look fitness, composto por top e calça de ginástica, a global apareceu deslumbrante se movimentando. Mãe de dois, Arthur e Manuela, Eliana esbanjou sua barriga sarada e mostrou que está com as curvas torneadas.

"Saúde Mental tem sido meu foco! O treino às vezes é rapidinho mesmo, principalmente quando tenho outros compromissos, mas meia hora já me ajuda. Saio revigorada", contou sobre não abrir mão dos exercícios mesmo em meio a uma rotina agitada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a artista. "Musa fitness. Um corpo é um corpo", elogiaram. "Linda demais", falaram outros.

Veja o vídeo de Eliana treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Leia também:Eliana mostra cliques inéditos do casamento de Ana Maria Braga

Filha de Eliana celebra aniversário de 7 anos com festão e tema inusitado

A filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão, no dia 13 setembro, em buffet em Alphaville, em São Paulo. A caçula da apresentadora celebrou seu aniversário em grande estilo ao lado dos familiares.

Autêntica, a herdeira da apresentadora com o diretor de televisão surpreendeu a decorada dos famosos, Andrea Guimarães, que planejou os 15 anos de Rafaella Justus, ao escolher o tema para o evento deste ano. Inclusive, a profissional falou que não tinha mais os itens da animação de Os 101 Dálmatas em seu acervo, contudo, realizou a solicitação da filha de Eliana. Veja todos os detalhes aqui!

Leia também:Eliana decide renunciar à herança do pai. Veja o que a lei diz sobre o tema!